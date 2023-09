“Este ano é cada vez mais difícil fazer o onze. Não vou dizer a equipa nem abrir o jogo sobre isso, mas escolho os jogadores que estão mais preparados para para as características do adversário”, disse este sábado Rúben Amorim na antevisão do jogo de hoje (20h30, Sport TV 1) com o Moreirense, admitindo que este é o plantel mais equilibrado desde que está no Sporting.









