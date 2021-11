Rúben Amorim alerta Sporting para "jogo mais agressivo" com o Paços de Ferreira

O treinador do Sporting alertou este sábado os jogadores para 'esquecerem' a goleada ao Besiktas na Liga dos Campeões, sublinhando que o Paços de Ferreira será "mais agressivo" no duelo da 11.ª jornada da I Liga de futebol.

Numa conferência de imprensa realizada no Estádio José Alvalade, Rúben Amorim vincou que "ganhar é sempre importante", não apenas para dar continuidade à sequência de sete triunfos seguidos, mas sobretudo para "manter a posição" e para ir com "sensações boas" para a paragem do campeonato devido aos compromissos das seleções.

"Os jogadores estão preparados para mudar a competição. O jogo vai ser completamente diferente, o Paços de Ferreira vai ser muito mais agressivo. É uma equipa que preparou muito bem o jogo e conhece melhor o Sporting do que o Besiktas. Teve uma semana completa para preparar, o que ajuda sempre. Temos de estar preparados para uma equipa que é muito agressiva, faz muitas faltas e procura a profundidade", sublinhou.