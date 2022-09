Rúben Amorim aponta a uma receita histórica com a presença do Sporting na Liga dos Campeões, onde pretende somar mais do que os 45,64 milhões de euros obtidos no ano passado quando a equipa chegou aos oitavos de final.



Com a equipa mais experiente e habituada a disputar a Liga do Campeões, o técnico acredita que esta poderá ser uma campanha histórica.









