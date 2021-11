Rúben Amorim prepara-se para apostar tudo em Nazinho. O treinador, sabe o CM, vê no jovem potencial para, aos 18 anos, se assumir como o titular na ala esquerda dos verdes-e-brancos.Rúben Vinagre chegou a Alvalade como sucessor de Nuno Mendes, emprestado ao PSG no fecho do mercado de verão a troco de 7 milhões de euros - os franceses ficaram com opção de compra de 40 M €.