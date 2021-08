Rúben Amorim está a arrasar a concorrência desde que assumiu o comando técnico do Sporting. O treinador venceu três das quatro provas nacionais que disputou do início ao fim enquanto treinador dos leões.









Amorim foi contratado em março de 2020, altura em que o Sporting já havia hipotecado qualquer hipótese de sucesso desportivo nessa época. Mas tudo foi diferente em 2020/21. Não só o treinador levou os verdes-e-brancos à conquista do campeonato, 19 anos depois, como também venceu a Taça da Liga. A nível interno, o único contratempo foi a eliminação nos oitavos de final da Taça de Portugal, em casa do Marítimo (derrota por 0-2).

No arranque desta época, Amorim manteve o registo conquistador e juntou a Supertaça à sua lista de troféus. Foi a terceira final da sua carreira, sem qualquer derrota: à Taça da Liga e à Supertaça ganhas com o Sporting há que somar outra Taça da Liga ao serviço do Sp. Braga.





Amorim tem ainda um registo positivo nos confrontos diretos com Benfica, FC Porto e Sp. Braga: em 11 jogos venceu seis, empatou dois e perdeu três. A principal falha do técnico foi a não qualificação para a Liga Europa em 2020/21 - perdeu com o LASK no play-off.





Expectativas reforçadas







Valorizar a formação



Outro mérito de Rúben Amorim em Alvalade é a valorização dos jovens da formação, como Nuno Mendes, Tiago Tomás, Matheus Nunes ou Gonçalo Inácio.





Dia de folga após treino



Após o treino deste domingo, o plantel tem esta segunda-feira um dia de folga. O arranque da Liga é sexta-feira.