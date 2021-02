Rúben Amorim atribui mérito da união no Sporting aos jogadores e aos resultados

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, atribuiu este domingo os méritos da união vivida no clube aos jogadores e aos resultados, que pretende prolongar na receção ao Paços de Ferreira, da 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"A união que há neste momento no clube é mérito dos jogadores e dos resultados que têm tido. O facto de apostarmos na formação e de sermos uma equipa com muitos portugueses atrai e chama as pessoas, que sentem essa ligação. Eu é que usufruo da qualidade dos jogadores e dessa ligação à formação. Dou mérito aos treinadores da formação, à aposta na formação e eu estou a recolher frutos desse trabalho", observou.

O técnico 'leonino' falou aos jornalistas no auditório do Estádio José Alvalade, em Lisboa, para fazer a antevisão ao encontro com o Paços de Ferreira, "uma equipa muito boa, que está num momento fantástico, com um treinador [Pepa] que está a fazer um trabalho incrível".