Rúben Amorim avalia dispensas para a próxima época

Rúben Amorim não pára e está a aproveitar a paragem das competições para analisar os ‘recursos’ que tem à sua disposição no plantel do Sporting e preparar as dispensas para a próxima época, apurou o CM.

O treinador está em casa, mas em contacto permanente com os restantes elementos da equipa técnica e jogadores. Considerado um ‘workaholic’ (viciado em trabalho) por quem o conhece, Rúben Amorim já pensa na próxima época. Segundo o CM apurou, está a tomar decisões sobre o plantel, de forma a abrir espaço para reforços.

E são esses reforços que ocupam a outra parte do tempo. Isto porque a SAD terá de ser comedida no mercado, devido à débil condição financeira. A solução passa pelo regresso de alguns jogadores que estão emprestados, entre eles Palhinha, com quem trabalhou no Sp. Braga. O mercado português será privilegiado à semelhança do que foi feito em Braga. O objetivo é reunir um conjunto de jogadores que encaixem num sistema que permita tirar o maior rendimento, sem ter de gastar uma fortuna.

Além do eventual regresso de alguns dos emprestados, haverá um olhar mais profundo para a Academia de Alcochete. Uma integração progressiva, mas que permita colmatar algumas carências do plantel. No fundo, será a utilização da ‘receita Maximiano’. O jovem guarda-redes teve uma integração progressiva na equipa principal e atualmente é o titular indiscutível da baliza.