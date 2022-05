Rúben Amorim garantiu pelo segundo ano consecutivo a presença do Sporting na fase de grupos da Liga dos Campeões e vai começar a fazer exigências no sentido do reforço da equipa com vista à nova temporada.

Futebol: Sporting tem sido beneficiado pelas arbitragens?







Os leões vão arrecadar uma verba que não andará longe dos 30 milhões de euros (depende do ranking e das equipas qualificadas).









Ver comentários