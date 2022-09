Rúben Amorim não gostou da atitude da equipa leonina no Bessa, onde perdeu com o Boavista por 2-1, e castigou os jogadores, retirando-lhes duas folgas. O plano inicial contava com três dias de descanso.



Depois de ter gozado esta segunda-feira uma folga, o plantel regressa hoje ao trabalho. Os sorrisos e boa-disposição vão ser trocados por trabalho redobrado e suor.









