Rúben Amorim chama Anthony Walker para treinar com a equipa do Sporting

Anthony Walker, 19 anos, foi chamado por Rúben Amorim para treinar com a equipa principal dos leões. O guarda-redes é já visto como o Navas de Alvalade.Tal como Keylor Navas, ex-Real Madrid e agora no PSG, Walker nasceu na Costa Rica, também jogou no Saprissa e atua na mesma posição. "Pode perfeitamente seguir o exemplo de Navas", diz aoGuilherme Farinha, técnico português a trabalhar naquele país da América Central, onde já foi campeão."Walker é um jovem bem formado, tem muita personalidade, joga bem com os pés e com as mãos, e domina o espaço aéreo", segundo Farinha, que, antevê, a médio prazo, "sucesso" para o guarda-redes contratado pelos leões até 2023. "Se tudo correr bem e como tem margem de progressão, é possível estar, daqui a uns anos, numa Liga mais competitiva", afirma o treinador da Academia do Carmelita, clube com ligações ao Sporting.Farinha não muda uma vírgula relativamente a Walker, que tem 1,95 metros. Mas considera Chamorro (20 anos), do San Carlos, da Liga da Costa Rica, "melhor". "O problema é que o Sporting quer guarda-redes com mais de 1,90 metros e o Chamorro não tem", frisa."A venda de Renan Ribeiro está complicada", garante aofonte próxima do departamento de futebol leonino. O guarda-redes, de 30 anos, tem contrato com os leões até 2023, mas o clube de Alvalade e o próprio terão entendido que o melhor para as duas partes é o brasileiro sair. Por isso, o Sporting colocou-o no mercado, mas, ainda de acordo com a mesma fonte, "o clube corre o risco de ter de o vender praticamente de borla".