Rúben Amorim com dúvida à esquerda no Sporting

Rúben Amorim prepara a deslocação do Sporting, deste domingo (18h00), ao terreno do Vizela com uma dúvida: Nuno Santos ou Matheus Reis na ala esquerda.À exceção de Pedro Porro (lesionado), o técnico tem todos os habituais titulares disponíveis, algo que há muito não se via na equipa de Alvalade, depois de casos de lesões, infeções por Covid-19 e castigos.Depois da vitória com o Leça para a Taça de Portugal, em que Amorim fez descansar vários dos habituais titulares, na deslocação ao Minho o onze será o mais utilizado. A esquerda será a única dúvida. O regresso de Feddal pode empurrar Matheus Reis para a esquerda, naquela que seria uma opção mais conservadora em termos defensivos. A outra opção será dar o corredor a Nuno Santos, que projeta mais a equipa no ataque. Estas são as opções que Amorim tem trabalhado, às quais se junta (embora mais remota) Rúben Vinagre, que regressou à titularidade (fez os 90’) diante do Leça (triunfo 4-0 dos leões). O lateral-esquerdo não era opção no onze inicial há quase três meses (vitória com o Famalicão, 2-1, para a Taça da Liga).No eixo central, Gonçalo Inácio e Coates estão seguros, estando em aberto quem será o terceiro homem da defesa: Matheus Reis ou Feddal. Face ao jogo com o Leça, Adán, Palhinha, Sarabia, Pote e Paulinho estão de regresso.Nuno Sousa, candidato às eleições do Sporting no dia 5 de março, vai realizar uma recolha de assinaturas, este domingo, nas imediações do Estádio do Vizela, antes do início do jogo da equipa leonina que, recorde-se, está agendado para as 18h00.O gestor de 45 anos apresentou a sua mascote, a ‘Leo’, uma figura que "representa um dos pilares fundamentais do programa eleitoral: o pilar Mulheres e Crianças, que se foca na sua importância no dia a dia do Clube, enquanto atletas, sócias e adeptas".