A experiência de Sarabia na Liga dos Campeões pode abrir-lhe as portas da titularidade no Sporting para o jogo desta quarta-feira (20h00) com o Ajax. Rúben Amorim confirma a presença do reforço espanhol nos convocados, mas adianta: "É mais uma opção. Não vou revelar o onze (risos), mas tudo pesa, desde a experiência, a forma como treina e como entende o jogo.