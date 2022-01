No passado domingo, Rúben Amorim repreendeu Nuno Santos por ter interagido com adeptos do Vizela, o que resultou numa enorme discussão entre elementos das duas equipas. Na quarta-feira, o jogador do Sporting foi suspenso por um jogo, na sequência dos relatórios do delegado da Liga e da GNR. Além de atirar água, Nuno Santos terá feito gestos obscenos: "Levou as mãos aos genitais.