Fico no Sporting, aconteça o que acontecer. Sou responsável e quero demonstrar aos adeptos que em primeiro lugar está o clube. Seria muito fácil para mim dizer que quero sair, e depois vinha alguém que não estava pensado. Até ao fim da época não há conversa sobre isso, mesmo que fiquemos em 11º. Não vou falar em renovação, mas digo que não vou abandonar os rapazes”, disse esta sexta-feira Rúben Amorim sobre o seu futuro no clube, depois de a equipa ter sido eliminada da Liga dos Campeões e estar a 12 pontos do líder Benfica no campeonato.









