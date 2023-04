“A uma distância tão grande do primeiro classificado, obviamente temos de estar muito frustrados. Já não faço contas nenhumas. Só aos golos que marcamos e que não sofremos. Só quero vencer o Casa Pia e depois logo se vê”, disse no sábado Rúben Amorim na antevisão do jogo deste domingo (18h00, Sport TV 1) com os gansos, no Estádio Nacional.









Ver comentários