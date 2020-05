Rúben Amorim dirige treino do Sporting às 21h00

Rúben Amorim está firme no propósito de conquistar os três pontos frente ao V. Guimarães e até agendou para esta sexta-feira um treino para as 21h00, para que os jogadores leoninos se ambientem à hora do jogo (21h15 no dia 4 de junho).O novo treinador do Sporting está a dar destaque a todos os pormenores e pretende manter-se vitorioso. Desde que trocou o Sp. Braga pelos leões disputou um jogo na Liga e saiu vencedor (2-0 ao Aves). Este treino de sexta-feira visa ambientar os jogadores à hora tardia da partida, após a interrupção do campeonato à 25ª jornada, devido à pandemia de Covid-19. Normalmente, este tipo de treino é utilizado na véspera dos jogos europeus e serve também de adaptação ao relvado e luz artificial.Amorim está ciente das tradicionais dificuldades que os vimaranenses colocam aos leões no seu terreno. Além disso, uma derrota em Guimarães pode deixar os lugares europeus em perigo: Rio Ave está a quatro pontos (38 contra 42) e o próprio V. Guimarães surge em sexto (menos 5 pontos). Isto sem falar ainda da possibilidade de o Sp. Braga se distanciar ainda mais no terceiro lugar.A preocupação de Amorim ganha ainda mais força quando as casas de apostas a operar em Portugal atribuem o favoritismo ao V. Guimarães. Ou seja, quem apostar no Sporting vai ganhar mais. Em média, por cada euro apostado nos leões, o lucro é de 2,75 euros . O empate está a 3,30 e o triunfo dos anfitriões rende apenas 2,45.