“A prioridade é o campeonato. Na Liga Europa vamos fazer as contas só no fim. Nas provas internas, queremos vencê-las”, disse ontem Rúben Amorim, não escondendo que o objetivo do Sporting para o jogo de hoje (17h45, SIC) com a Atalanta, em Itália, “é ganhar”.



O treinador leonino explanou o seu raciocínio: “Uma vitória ajuda também à qualificação, porque temos um adversário atrás de nós (Sturm Graz) que, em caso de triunfo, se aproxima.









