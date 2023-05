“Os adeptos não têm de pensar num bombom no dérbi. A nossa obrigação é ganhar os nossos jogos, principalmente em casa, seja contra quem for. Não é bombom nenhum, nem eu gosto dessa ligação a algo de bom. É mais um jogo, ganhamos e não é mais do que isso”, disse Rúben Amorim na antevisão do jogo deste domingo (20h30, Sport TV 1) com o Paços de Ferreira.









Ver comentários