Rúben Amorim diz que "não é fácil" outro clube pagar 100 milhões por Gyökeres em janeiro

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, disse esta sexta-feira que "não é fácil" outro clube pagar 100 milhões de euros para contratar Viktor Gyökeres em janeiro, mas admitiu que "tudo é possível" no mercado de transferências de futebol.

O avançado sueco foi o tema dominante na conferência de imprensa de antevisão da visita ao Portimonense, em Alcochete, e o técnico admitiu que a sua saída tornaria tudo "muito mais complicado", mas apontou sempre para o valor da cláusula de rescisão.

"O que posso dizer é... 100 milhões [de euros]. E 100 milhões, em janeiro, não é assim tão fácil de pagar. Iríamos sofrer muito sem ele, teríamos de mudar a nossa forma de jogar, seria muito mais complicado, mas estamos salvaguardados, porque teríamos uma contrapartida gigante", atirou Rúben Amorim.



Antes, confrontado com a vontade do jogador de ficar até ao final da época, manifestada recentemente em entrevista a um diário desportivo, o técnico lembrou que "a vontade do jogador muda" e insistiu na elevada contrapartida para o Sporting se o sueco sair.





"Já vi de tudo e tudo é possível. Nós estamos salvaguardados, porque temos uma cláusula [de rescisão] que é alta. Se tiver de ir, vai pela cláusula. O importante é que o jogador está contente, tudo é muito claro entre as partes envolvidas, o futebol é mesmo assim e o Sporting vai sobreviver sem o Viktor [Gyökeres]", desabafou.Sobre a visita ao Portimonense, no sábado, o técnico admitiu que não sabe "muito bem" o que vai encontrar, por ser um adversário que muda constantemente o seu sistema tático, e alertou para a importância das bolas paradas, especialmente "não tendo [Gonçalo] Inácio e Coates".O uruguaio está lesionado e o português cumpre um jogo de castigo após completar uma série de cinco cartões amarelos na I Liga, assim como o médio Hjulmand, mas a presença de Morita, Geny Catamo e Diomandé, antes de se ausentarem durante cerca de um mês para as seleções nacionais, tranquiliza o treinador."Dá tranquilidade, porque que temos mais opções e como já temos jogadores de fora como o Morten [Hjulmand], que está castigado, o Inácio, portanto, seria um problema se tivéssemos os dois castigados e não tivéssemos esses que vão para as seleções", admitiu Amorim.O Sporting, comandante da Liga, com 34 pontos, visita o Portimonense, 13.º, com 15, no sábado, em partida da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20h30, no Portimão Estádio, e arbitragem de Manuel Oliveira (AF Porto).