“O mais importante serão os seis pontos de avanço em caso de vitória no dérbi e estarmos no Marquês no fim do ano. Só dependemos de nós para atingir este objetivo”, disse este sábado Rúben Amorim na antevisão do jogo de hoje do Sporting com o Benfica na Luz.



O treinador leonino admite que nos dérbis não há favoritos, mas realça: “Aconteça o que acontecer no final deste encontro ninguém passa para a nossa frente.









Ver comentários