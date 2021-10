Rúben Amorim diz que "Pote faz falta não só pelos golos"

Pote faz muita falta, não só pelos golos que marca." Foi desta forma que Rúben Amorim abordou a renovação de contrato do extremo leonino até 2026, ficando blindado com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.À margem da antevisão do jogo deste sábado (21h15, Sport TV 1) com o V. Guimarães, Amorim congratulou-se com esta renovação e deu a entender que haverá mais na próxima semana. Segundo o CM apurou, Adán será um deles. "Estou muito contente. Gosto muito do Pote, mas ainda pode melhorar muito. É um mérito da SAD, da direção e, claro, do Hugo Viana [diretor desportivo]."O treinador do Sporting não tem dúvidas que terá pela frente um jogo difícil, frente a uma equipa motivada pelo empate com o Benfica (3-3) na Taça da Liga. "A pressão está do lado do Sporting. [O Vitória] vem a Alvalade num bom momento. É muito forte a atacar, é uma equipa bem trabalhada. Quando se pressiona alto e se ataca muito é difícil. Tem vários jogadores que podem apresentar na frente, Rochinha e Edwards mudam lados, Quaresma joga mais aberto. Se o V. Guimarães perder em Alvalade, é normal, mas se for o Sporting a perder, será um problema", disse Amorim, elogiando ainda o técnico adversário: "Pepa é um treinador talentoso e corajoso."Sobre a possibilidade de colocar Sarabia no lugar de Paulinho (no centro do ataque), como aconteceu na Taça da Liga com o Famalicão, Amorim reconhece que "Sarabia será sempre um problema para Paulinho e para os outros jogadores" que também querem ser titulares. O técnico lembra ainda que quer o Sporting em todas as frentes e que se assim for, todos os jogadores terão oportunidades para jogar, até alguns que militam atualmente nos sub-19."O Pedro Porro é um bocadinho exagerado. Viram o que aconteceu com o Belenenses. Faz as coisas a quente. Queremos contar com ele, é uma prioridade para nós", disse Rúben Amorim.Tiago Tomás não recuperou das dores da coxa direita e é baixa confirmada para o jogo com o V. Guimarães, revelou o treinador Rúben Amorim.