A sétima vitória não nos traz nada. Temos que ganhar jogos para trazer boas sensações. Tínhamos uma lacuna, que era a falta de fome, e acho que isso já recuperámos, a fome de ganhar. Estamos a jogar com mais intensidade”, disse esta quarta-feira Rúben Amorim na antevisão do jogo de hoje (21h15) frente ao Paços de Ferreira, que marca o regresso do campeonato após a paragem do Campeonato do Mundo.









