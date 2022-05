Rúben Amorim é a prioridade do PSG para substituir atual treinador, garante jornal francês

O jornal francês 'Le Parisien' avança esta segunda-feira que Rúben Amorim é a prioridade do PSG para substituir Mauricio Pochettino no comando técnico dos campeões franceses.O treinador do Sporting, de 37 anos, é o preferido de Luís Campos, que deve assumir o cargo de diretor desportivo do clube parisiense nas próximas semanas.O jornal recorda que Rúben Amorim lançou Nuno Mendes na equipa principal do Sporting, o defesa esquerdo que atualmente joga no PSG.Rúben Amorim renovou com os leões em março do ano passado até 2024. O contrato contempla uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros, bem como um salário a rondar os 6 milhões de euros por época.Amorim chegou ao Sporting em 2020, proveniente do Sp. Braga. Os leões pagaram 10 milhões de euros aos minhotos pelo passe do treinador.Recorde-se que após o derradeiro jogo da época, frente ao Santa Clara, Rúben Amorim garantiu que ia ficar no Sporting. "Tenho a minha decisão tomada. Não quero sair assim, não vou sair agora. Sei que corro o risco de ser despedido, podia ir de outra forma, mas vão ter de levar comigo mais um ano", disse o treinador leonino em conferência de imprensa.