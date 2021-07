Rúben Amorim e Coates eleitos melhores treinador e jogador do ano

Rúben Amorim e Sebastián Coates, ambos do campeão Sporting, foram eleitos melhor treinador e futebolista da edição 2020/21 da I Liga, respetivamente, anunciou esta quinta-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

O técnico superou Pepa (Paços de Ferreira) e Daniel Ramos (Santa Clara) nas escolhas dos treinadores e 'capitães' dos clubes do escalão principal, ao passo que o defesa uruguaio bateu os companheiros de equipa João Palhinha e Pedro Gonçalves.

Rúben Amorim e Sebastián Coates foram distinguidos na cerimónia do sorteio das competições profissionais de 2021/22, que decorre no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, sucedendo a Sérgio Conceição e ao mexicano Jesús Corona, vencedores dos mesmos prémios na última temporada ao serviço dos 'dragões'.