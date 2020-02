Rúben Amorim é o alvo prioritário do Sporting para treinador

Rúben Amorim é a prioridade do Sporting para o comando técnico da sua equipa principal de futebol, anunciou esta segunda-feira à noite aFrederico Varandas quer Rúben Amorim no lugar de Jorge Silas – ambos treinadores desencartados –, estando disposto a pagar cinco milhões de euros ao Sp. Braga e a ceder aos minhotos alguns jogadores, noticiou a. Tendo sucesso nessa contratação, o Sporting, de acordo com fontes contactadas pelo, até "espetaria ainda uma espinha na garganta do Benfica".sabe que o Sp. Braga não deixará sair o seu treinador, a menos que seja batida a cláusula de rescisão – dez milhões de euros. Para António Salvador, presidente dos bracarenses, "não haverá qualquer conversa abaixo de tal valor. Escusam, até, de lhe acenar com a cedência de jogadores", refere uma das fontes. Para já, apurou o, não chegou aos minhotos qualquer proposta por Rúben Amorim, cujo contrato com os arsenalistas é válido por três épocas.Para lá da necessidade de pagar os dez milhões de euros ao Sp. Braga, o Sporting também necessitaria da anuência de Rúben Amorim, que, como oescreveu, sábado, é muito desejado por Luís Filipe Vieira. O presidente das águias ficou irritado com a ida do ex-jogador do Benfica para o Sp. Braga, depois de, no início da época, orientar o Casa Pia. Amorim teve um parecer negativo do diretor técnico da formação benfiquista, Pedro Marques, na sequência de uma reunião em que o treinador reclamou autonomia para trabalhar no Seixal.sabe que Luís Filipe Vieira tem falado frequentemente com o homólogo bracarense, António Salvador.