Rúben Amorim encosta Ristovski

O lateral-direito Ristovski não conta para Rúben Amorim e é um dos jogadores do Sporting que estão no mercado, apurou oO técnico leonino não gostou que o defesa tivesse manifestado publicamente o seu desagrado quando foi substituído no jogo com o Desp. Aves (2-0), logo aos 25 minutos. O comportamento do defesa - saiu do campo diretamente para o balneário - causou mal-estar com o treinador....