Rúben Amorim espera médio para fechar plantel do Sporting

Rúben Amorim aguarda por um médio para fechar o plantel do Sporting com vista à nova temporada.





Com as chegadas iminentes do avançado Gyokeres e do lateral José Ángel, a contratação de um médio é o passo seguinte, mas sem pressas. A estrutura técnica sempre considerou que a contratação de um homem-golo e um concorrente a Esgaio seriam as prioridades deste mercado de verão. Depois, sim, baterias apontadas a um médio com características mais defensivas. A saída de Ugarte abriu espaço para mais um jogador, embora, nesta fase, Amorim já tenha à disposição Daniel Bragança, que recuperou de grave lesão no joelho direito contraída no passado verão.