Rúben Amorim recusa atirar a toalha ao chão e exige a mesma atitude dos seus jogadores, pois espera uma reação forte à eliminação da Liga dos Campeões já no jogo de sábado com o Vitória de Guimarães, apurou o Correio da Manhã.



Depois dos desaires com o Arouca (0-1) e com o Eintracht Frankfurt (1-2), o treinador do Sporting reforçou o grau de exigência para com os jogadores e lembrou que ainda há vários objetivos em disputa e que são determinantes para o clube.