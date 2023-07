Rúben Amorim exigiu uma reunião com o presidente Frederico Varandas e com o diretor-desportivo Hugo Viana para fazer um ponto de situação e alertar a estrutura para a necessidade de acelerar algumas contratações, apurou o Correio da Manhã.



O treinador leonino tem-se revelado preocupado com a demora nos processos de contratação de um lateral-direito e de um médio-defensivo que será o substituto de Ugarte, jogador que se transferiu para o PSG a troco de 60 milhões de euros.









