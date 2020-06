Rúben Amorim falha assalto ao "berço" em Guimarães

O Sporting empatou (2-2) esta quinta-feira, fora, diante do V. Guimarães, resultado que acaba por justificar-se, tendo em conta o que se passou ao longo dos noventa minutos.No 2º jogo de Rúben Amorim nos leões (venceu o 1º, diante do D. Aves, por 2-0, em Alvalade), a equipa entrou a dominar e, logo aos 5’, Sporar, isolado por Jovane, dominou mal a bola na área e nem rematou. Aos poucos, o Vitória equilibrou. E estava a partida emperrada quando Acuña deu um chutão da defesa para Sporar.A bola foi parar a Douglas, que dominou mal, situação que Sporar aproveitou para fazer o 1-0. Seguiram-se longos minutos de novo equilíbrio, até que Max, apertado, errou um passe. Amoah agradeceu, assistiu João Carlos Teixeira e 1-1. Tinham passado 32 minutos. Até ao intervalo, o Sporting mandou na contenda e só não marcou porque Douglas brilhou diante do isolado Luciano Vietto e Sporar e Jovane falharam remates à boca da baliza. Neste período, o destaque vai todo para Jovane, que esteve em todos os lances mais perigosos.No 2º tempo, a equipa leonina chegou cedo ao 2-1, num monumental passe de Jovane para Sporar, que não desperdiçou. O golo foi validado pelo VAR, dado que o assistente assinalou fora de jogo. Depois, os locais reagiram e empataram por Edwards, que aproveitou bem uma jogada de insistência ofensiva dos vimaranenses. Na parte final, as duas equipas estiveram perto do golo, mas falharam no último remate.