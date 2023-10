Rúben Amorim garante que “é importante chegar ao dérbi no primeiro lugar”

“É sempre importante chegar ao dérbi em primeiro lugar, mas para isso temos de vencer o Boavista e o Estrela da Amadora”, disse ontem Rúben Amorim sobre o jogo com o Benfica, agendado para daqui a duas semanas (12/11).



O treinador leonino abordava o jogo de hoje (20h15, Sport TV 1) com o Boavista, no Bessa, quando foi questionado sobre a declaração de Roger Schmidt, que afirmou que os jogos com o FC Porto é que eram os mais importantes: “Pareceu-me que o treinador do Benfica disse que estava a ser irónico.









