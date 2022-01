Rúben Amorim não ficou satisfeito com a derrota do Sporting frente ao Santa Clara (3-2), mas fez questão de ilibar Ricardo Esgaio pelas culpas no primeiro desaire da época na Liga, apurou o CM.O técnico, que não viajou com a equipa para os Açores por estar a cumprir a quarentena devido à infeção de Covid-19, encarou a derrota como um acidente de percurso, numa partida em que tudo correu bem ao adversário e a sua equipa revelou alguma falta de eficácia, apesar das numerosas ocasiões para fazer golo.