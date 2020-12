Rúben Amorim injeta confiança no plantel do Sporting

Rúben Amorim dá esta terça-feira início à preparação do jogo com o Belenenses SAD com uma injeção de confiança no plantel de forma a moralizar a equipa com vista às próximas batalhas, em que vai defender a liderança da Liga.O técnico foi um pouco crítico na análise ao triunfo pela margem mínima sobre o Farense, mas enalteceu a postura aguerrida e o empenho demonstrado pelos jogadores até ao último minuto do jogo.Contudo, sabe o, o técnico está ciente do plantel jovem que tem ao seu dispor e pretende moralizar a equipa nesta fase do campeonato. O objetivo passa por manter o grupo focado na liderança da Liga e blindado contra a informação que chega do exterior e que visa, segundo alguns responsáveis do clube, a desestabilização do grupo.E Rúben Amorim sabe que precisa de um grupo forte e coeso para continuar a lutar pelos objetivos a que se predispôs. O técnico acredita que o estatuto de líder, jornada a jornada, é o catalisador para levar a equipa ao sucesso não só na Liga, mas também na Taça da Liga (disputa a final four em janeiro, defrontando o FC Porto nas meias-finais) e Taça de Portugal (defronta o vencedor do jogo entre o Marítimo e o Salgueiros). É que o grupo é jovem e pode sucumbir à pressão.Amorim acredita também que com alguns retoques no plantel na reabertura do mercado pode tornar a equipa mais competitiva, mas para isso terá de estar na luta pelo título. O objetivo é segurar os imprescindíveis do plantel e reforçá-lo com um defesa-central e um lateral-direito. A questão do atacante só avança se for um negócio de ocasião. Mas, para já, os leões querem terminar o ano com mais uma vitória (têm oito) e com isso atingir o feito de estar seis jornadas consecutivas no comando da Liga, algo que não acontece desde 2015/16 quando Jorge Jesus, atual treinador do Benfica, liderava o Sporting.O Sporting tem quatro jogadores do plantel em risco de exclusão frente ao Belenenses SAD. Se Feddal, Coates, Palhinha e Nuno Santos virem um amarelo completam uma série de cinco e falham o embate com o Sp. Braga, na jornada seguinte."O objetivo é pensar em como melhorar o VAR como uma ferramenta importante para o desporto, para o árbitro. Mas queremos melhor, melhorar a forma como se adapta ao futebol, como foi o caso do râguebi", disse esta segunda-feira Frederico Varandas no VAR Future Challenges.