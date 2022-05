"Entreguei a lista de jogadores que acho que são imprescindíveis para o nosso projeto ao presidente Frederico Varandas e ao diretor-desportivo Hugo Viana, mas depois não passa pelas minhas mãos e há que entender que o mercado é mesmo assim”, disse esta sexta-feira Rúben Amorim sobre as possíveis entradas e saídas do plantel do Sporting.









