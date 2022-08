Rúben Amorim ficou magoado com Matheus Nunes pela forma como este saiu para o Wolverhampton. Tudo porque o médio lhe garantira, poucos dias antes, que não iria deixar Alvalade para rumar a Inglaterra. O treinador deu a cara pela postura do jogador, em declarações públicas, e acabou por ser ultrapassado pelos acontecimentos, situação que de alguma forma colocou em causa a defesa que tinha feito das virtudes do atleta.









