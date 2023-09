Rúben Amorim teve uma conversa com Pedro Gonçalves, de forma a motivar o extremo, depois do jogo com o Rio Ave (2-0), onde foi o mais rematador da equipa (6 remates), mas só acertou um na baliza e um outro na trave.



O extremo até cumpriu os 90 minutos do jogo, por o técnico entender que ele precisava de fazer um golo, o que não veio a acontecer.









