“Não acredito em fantasmas. Acredito em ganhar títulos”. Foi desta forma que Rúben Amorim abordou o desaire com a Atalanta (2-1) para a Liga Europa, durante a antevisão do jogo deste domingo (20h30, Sport TV 1) com o Arouca em Alvalade, onde vai lutar pela liderança isolada da Liga.



O treinador leonino considera normais os assobios no jogo com os italianos.









Ver comentários