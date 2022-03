Palhinha voltou a não treinar este sábado e está em dúvida para o jogo de segunda-feira (20h15) do Sporting com o Moreirense, em Moreira de Cónegos, sendo certo que Rúben Amorim não arriscará a sua utilização caso o médio ainda sinta dores no adutor direito, apurou o Correio da Manhã.Depois de falhar os últimos cinco jogos oficiais do Sporting, três por castigo e dois por lesão, o médio português tem visto a sua condição física gerida com pinças.