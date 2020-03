Rúben Amorim: "O estagiário já bateu recordes"

O técnico estagiário bateu todos os recordes dos treinadores com o quarto nível no Sp. Braga. Não me preocupo com isso." A mensagem está dada. Na antevisão do jogo deste sábado (17h30), em casa, com o Desp. Aves, Rúben Amorim, em estreia no Sporting, afirmou não estar incomodado com as críticas relacionadas com o facto de não possuir o nível exigido para treinar na Liga principal.O português, de 35 anos, detém um registo de 10 vitórias e um empate no campeonato e tem alcançado diversos feitos na curta carreira. Bateu o recorde de Jorge Jesus, no que diz respeito ao número de vitórias seguidas na estreia como técnico no Sp. Braga (sete). Conseguiu ainda o triunfo mais largo da história dos minhotos fora de portas no campeonato (7-1 com o Belenenses SAD).Rúben Amorim, que está desligado das opiniões de terceiros, mantém-se concentrado em implementar novas rotinas. "Sabia que tinha dois dias, tínhamos de ser intensos. Não podia passar muita informação porque podia confundir os jogadores. Vamos arriscar e implementar as nossas ideias", referiu. O técnico ambiciona ainda ter atletas com garra. "Mathieu em fim de contrato? Estamos no Sporting, os futebolistas têm de estar convencidos de que querem estar cá. Os jogadores têm de ter fome de jogar", vincou."São observações de jogadores que querem ganhar e estão frustrados com os resultados. Ainda para mais numa flash interview. Para os treinadores já é difícil pensar com frieza, para os jogadores é ainda mais complicado", referiu Rúben Amorim sobre as duras críticas internas feitas por Luís Neto, após a derrota (1-3) em casa do Famalicão. "Quando se ganha está tudo bem, quando se perde está tudo mal", completou.O foco da semana foi trabalhar para conquistar pontos [frente ao Sporting], independentemente do adversário. Temos de fazer pela vida", afirmou Nuno Manta, técnico do Desp. Aves.