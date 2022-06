Francisco Trincão é nesta altura o único desejo de Rúben Amorim para reforçar o ataque e, por isso, pediu à direção do Sporting um esforço suplementar para garantir o jogador que pertence ao Barcelona, apurou o CM.



Neste momento, as posições estão claras. Trincão quer ser leão, mas a SAD ainda não chegou às pretensões do emblema espanhol (pagamento por empréstimo de ano e depois uma opção de compra de 20 milhões de euros).









Ver comentários