Gonzalo Plata está perdoado e, quando regressar do compromisso da seleção do Equador, voltará a trabalhar na equipa principal do Sporting, sabe o Correio da Manhã.O jovem equatoriano já fez, publicamente, um ‘mea culpa’ relativamente às declarações à imprensa do seu país. Plata disse não entender as razões de ser relegado para a equipa B dos leões. Os comentários caí...