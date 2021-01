Rúben Amorim prepara dérbi com Palhinha

Rúben Amorim acredita que vai contar com Palhinha no dérbi com o Benfica e está a preparar a equipa com o médio no onze, apurou o Correio da Manhã.Palhinha viu o quinto cartão amarelo no jogo como Boavista (triunfo dos leões por 2-0) e foi penalizado com um jogo de suspensão , falhando o jogo de segunda-feira com o rival Benfica, em Alvalade. O Sporting, contudo, apresentou recurso em tempo útil e deve conhecer esta sexta-feira a decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.O lance entre o médio leonino e Nuno Santos do Boavista foi sancionado com falta e cartão amarelo pelo árbitro. Fábio Veríssimo, no entanto, já admitiu ter cometido um erro perante os leões e pessoas que lhe são muito próximas na questão do cartão amarelo.O Sporting acredita que o jogador será despenalizado, até porque o órgão presidido por Cláudia Santos já teve esta temporada uma decisão semelhante. O beneficiado foi o Benfica, num jogo de futebol feminino. Carole Costa viu um cartão vermelho (no jogo com o Marítimo), mas os encarnados recorreram da penalização de dois jogos. As águias apresentaram as imagens televisivas do lance e a árbitra Teresa Oliveira reconheceu o erro quando foi ouvida. Carole acabou despenalizada. A advogado Soraia Quarenta, membro do Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Lisboa, não tem dúvidas que "quando a assunção da culpa" por parte do árbitro é "corroborada pelas imagens televisivas não há outro caminho que não seja a despenalização"."Vejam-se os exemplos de Petrovic, Bolasie e de Carole Costa - que sucedeu esta época -, atletas que foram despenalizados após o recurso", acrescentou. "É certo que existem diferenças entre os dois casos, mas o principal a reter foi o facto de o Conselho de Disciplina da FPF ter reconhecido as imagens televisivas na despenalização", frisou.Fábio Veríssimo, como o CM noticiou, já reconheceu o erro e por isso o Sporting admite que há fortes hipóteses de Palhinha ir a jogo no clássico.Fábio Veríssimo vai ter de responder a uma pergunta-chave no processo: "Viu o lance em toda a sua extensão?" Se a resposta for sim, acaba o processo. Se for não, é possível a despenalização.