Rúben Amorim prevê "jogo de encaixe" na Polónia

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, disse hoje que o clube tem de vencer o Raków para manter ambições na Liga Europa de futebol, na visita de quinta-feira aos polacos, da terceira jornada do Grupo D.

"Para nós, é um jogo normal em que temos de vencer. Temos ambições no grupo e já perdemos um jogo. Podemos complicar ou facilitar a nossa vida", declarou o técnico, em conferência de imprensa no estádio do Raków, em Sosnowiec.

Nunca ter vencido na Polónia, após dois jogos naquele país, sempre com o Légia de Varsóvia, não é foco para o técnico, e romper essa 'malapata' "é uma curiosidade".



O objetivo, sempre, "é vencer os jogos", e o mesmo se diz sobre a mudança de mentalidade entre várias competições. "Não há grande alteração", assumiu.





Quanto ao adversário, vê os campeões polacos em título como uma equipa com vários internacionais, "que joga muito bem"."São organizados e dificultaram a vida à Atalanta, perderam o outro jogo [com o Sturm Graz] por um pormenor. Ninguém sabe disso, mas os nossos jogadores e a equipa técnica sabem", analisou.De qualquer forma, o plantel 'verde e branco' que lidera tem como "principal foco voltar a ser campeão nacional", tendo sido ainda questionado sobre jogos menos conseguidos com Olivais e Moscavide e Atalanta."É o principal objetivo da nossa equipa, mas não quer dizer que vamos desvalorizar outros campeonatos. Vamos jogar com a melhor equipa, com viagens e o desgaste associado. Estar em várias frentes dá força. O nosso objetivo é vencer o jogo, é crucial para vencer o grupo e manter a onda de vitórias", afirmou.Nesse sentido, relativizou a possibilidade de rotação no 'onze', porque "não há um 'onze' base", antes "jogadores que fazem mais jogos que outros", e a "equipa mais forte é a que pode vencer o jogo mais facilmente".Depois de vencer o Sturm Graz (2-1) e perder em casa com a Atalanta (2-1), o clube procura ganhar para poder seguir em frente, frente a uma formação treinada por um técnico "muito jovem"."Terão três avançados que podem ser titulares, os médios centro mudam muito, também com as alas. Dois defesas centrais muito rápidos. (...) Este também vai ser um jogo de duelos e temos de ser mais fortes nesse aspeto", referiu.A defesa a três leva a que os lisboetas, que terão o japonês Morita a titular, confirmado pelo técnico, procurem "os pontos fracos dos centrais", tendo de apresentar um tipo de jogo mais móvel, como na segunda parte com a Atalanta."Prevejo um jogo de encaixe, com uma equipa que não é conhecida, mas tem muitos internacionais. Não devemos desvalorizar como fazem connosco quando jogamos com equipas de ligas maiores", completou.De resto, Rúben Amorim referiu-se a Geny Catamo, jovem moçambicano que tem surgido nas opções e que "pode muito bem ser titular no Sporting", deixando elogios à sua evolução, mas recusando comentar a possibilidade de renovar contrato.Ricardo Esgaio, por sua vez, assumiu a ambição de ganhar como objetivo ante o Raków, após uma partida com o Olivais e Moscavide para a Taça de Portugal, ganha por 3-1, que "não foi o melhor jogo", projetando um encontro com uma formação polaca com semelhanças aos 'leões'."São uma equipa bastante organizada, parecida com a nossa, mas sabemos o que temos de fazer para conseguir os três pontos. Temos de ganhar para termos ambições de passar o grupo, depois veremos o que acontece", declarou o lateral direito.A Atalanta lidera o agrupamento, com seis pontos, à frente de Sporting e Sturm Graz, ambos com três, enquanto o campeão polaco continua a zero no grupo D, após duas jornadas.O Raków-Sporting está agendado para as 17h45 (18h45 horas locais) e terá arbitragem do grego Anastasios Papapetrou.