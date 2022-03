Rúben Amorim quer continuar no Sporting

"Tenho contrato com o Sporting, estou feliz no Sporting e já estamos a trabalhar a próxima época há uns meses. Temos tudo planeado e ainda hoje [ontem] falámos da pré-época. As vontades das partes são de continuar", disse esta terça-feira Rúben Amorim sobre o seu futuro, travando a ideia de uma saída no final desta época, apesar de ter contrato até 2024.Na antevisão da 2ª mão dos oitavos de final da Champions, o treinador reconheceu que a eliminatória com o City está praticamente decidida, depois da derrota (0-5), em Alvalade. Ainda assim, quer um Sporting forte em Manchester para discutir o resultado: "Temos de lutar pela vitória.""Sabemos que vamos ter uma grande equipa pela frente, mesmo tendo baixas. Mas têm jogadores mais do que suficientes para fazer uma grande equipa. Vamos apresentar a melhor equipa e a única gestão que vamos fazer será em função da carga física e de proteger os jogadores para competir", salientou o técnico dos leões.Face às ausências de Daniel Bragança, Pedro Gonçalves (Pote) e Palhinha (lesionados);? e Matheus Nunes (castigado), Rúben Amorim convocou dois jovens da formação: Rodrigo Ribeiro e Renato Veiga. "Temos poucos médios-centros e o Veiga foi chamado. Eles têm de perceber que têm estas oportunidades. Só o facto de estarem na convocatória e viverem neste espaço, treinarem aqui e estarem com a equipa principal ajuda-os a crescer.O Rodrigo é um miúdo com muito talento. Precisamos de avançados e acreditamos muito nele. Tem características de um tipo de avançado que agradam bastante ao treinador. Portanto, queremos ‘apressar’ o Rodrigo", afirmou o técnico, que em relação ao onze deixou apenas uma pista: "O Dário [Essugo] podia jogar de início, mas não vai, pois entendi que não era o jogo certo. Vamos fazer essa gestão."