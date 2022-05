Rúben Amorim está no mercado à procura de um avançado e já tomou uma decisão: ou vem Trincão ou vai apostar na formação leonina.



Segundo o CM apurou, o treinador tem feito um esforço junto do presidente, Frederico Varandas, e do diretor desportivo, Hugo Viana, para conseguirem o empréstimo do jogador que está vinculado ao Barcelona, mas que esteve cedido ao Wolverhampton nesta época.









Ver comentários