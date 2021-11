Rúben Amorim quer "ficar muito tempo" no Sporting

Queremos os jogadores por muito tempo. O treinador vai ficar muito tempo. Terei a oportunidade de renovar sabendo que se não ganhar jogos, posso ter o lugar em risco como todos os treinadores, com a diferença de terem de pagar mais para eu sair”, disse ontem Rúben Amorim, na antevisão do jogo de esta quinta-feira (20h15, Sport TV1) com o Varzim, para a Taça de Portugal.









O técnico do Sporting garante uma equipa forte apesar das ausências: “Foram duas semanas boas, tivemos alguns jogadores nas seleções, mas trabalhámos com outros, com quem precisávamos de trabalhar. Preparámo-nos bem, o foco é a Taça de Portugal, frente a uma equipa que já ganhou a outra da primeira divisão, ao Marítimo . Se deixarmos correr o jogo, podemos ser eliminados. Por isso, facilitismo zero. Queremos ganhar, jogar bem e manter esta ligação com os adeptos.”

A pausa para as seleções voltou a ser tema de conversa. “É difícil receber os jogadores em cima da hora e preparar o jogo. Preparámos uma equipa que vai apresentar-se forte. Outros não estarão, como o Ugarte, o Seba [Coates] e o [Gonçalo] Inácio, que não poderá jogar porque jogou há dois dias e ainda vai estar na fase de recuperação”. disse o técnico. Que após ser questionado sobre o assunto, mostrou confiança na presença de Portugal na fase final do Mundial do Qatar: “Sou novo, mas sou do tempo em que íamos sempre ao play-off.”



guarda-redes adán renova contrato até junho de 2024







Leia também Renovações no Sporting são trunfo de Amorim A anunciada renovação de Adán foi ontem tornada oficial pelo Sporting. O guarda-redes espanhol de 34 anos, cujo contrato expirava no final da época (com outra de opção), fica ligado ao clube de Alvalade até 2024.

“Era algo que queria que acontecesse. Queria continuar aqui, sou muito feliz no Sporting e a minha família também. Queria que esta relação continuasse por mais tempo. Vamos continuar, para já, por mais dois anos e estou muito feliz por isso. Estou sempre feliz a jogar futebol”, disse Antonio Adán em declarações aos canais de informação do clube.



Jogo especial de Neto



“O Neto é opção, quer muito participar neste jogo, que é especial para ele [foi formado no Varzim], fez muita força para jogar, mas não vai ser titular”, disse Rúben Amorim.





Dicas de Santos



Rúben Amorim, após ser questionado sobre se poderia dar uma ajuda a Fernando Santos com o sistema de três centrais, respondeu: “Ele é que me pode dar dicas a mim.”







“Improvável, mas não impossível”



“As nossas probabilidades são muito reduzidas. Mas improvável não é a mesma coisa que impossível. Temos as nossas possibilidades, acreditamos nos nossos jogadores e queremos que aproveitem o jogo para se valorizarem”, disse António Barbosa, treinador do Varzim.