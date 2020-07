Rúben Amorim quer leões com fome

"Se a equipa mantiver a fome que tem demonstrado nos outros jogos é capaz de vencer o Gil Vicente", foi desta forma que o técnico do Sporting, Rúben Amorim, abordou esta terça-feira o jogo desta quarta-feira (21h15, SportTV1) em Alvalade.O treinador leonino admitiu ainda mudanças face às ausências de Jovane Cabral e Acuña por lesão. "Temos de contornar isso. Prevejo um bom jogo. Não direi quem será o substituto de Jovane, mas quem jogar estará preparado", afiançou.Para Amorim, o segundo lugar ainda não está no horizonte: "Não pensamos em lugares. Temos uma distância menor para o quarto lugar. Uma vitória e uma derrota podem mudar muita coisa, mas nós jogamos jogo a jogo e a nossa ideia não muda. O foco é a nossa equipa, que ainda tem muito para melhorar."Na resposta a Vítor Oliveira - técnico gilista disse não acreditar que o Sporting lute por títulos com este plantel -, Amorim foi perentório: "Ninguém sabe o que vai acontecer na próxima época. Se calhar, há três jornadas diriam que o Jovane ia ser dispensado e não tinha qualquer hipótese. O futebol é mesmo assim. É por isso que dá tanto entusiasmo."O técnico não revela se Francisco Geraldes será titular, admitiu ainda que a estreia de Joelson depende do próprio e até abordou a saída de Bruno Lage do Benfica