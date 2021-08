Rúben Amorim quer Sporting competente para vencer o Vizela

O treinador de futebol do Sporting, Rúben Amorim, afirmou esta quinta-feira que pretende uma equipa competente na receção desta sexta-feira ao Vizela com o intuito de conquistar os três pontos no arranque da I Liga.

Para Rúben Amorim, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro da primeira jornada da I Liga, apesar das ausências certas de Pedro Porro e Nuno Mendes -- ambos lesionados -, o Sporting tem soluções para dar resposta às exigências e continua ativo no mercado.

"Pedro Porro e Nuno Mendes são os únicos indisponíveis. O Ruben Vinagre é uma das soluções para jogar amanhã (sexta-feira). Não posso dizer tudo. Em relação a Ugarte vamos ver o que vai acontecer. Até ao fecho do mercado pode haver entradas e saídas. Até ao momento estou satisfeito com o nosso plantel", afirmou.