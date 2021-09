Rúben Amorim: “Sarabia traz-nos golos”

Rúben Amorim não pode contar com Pote no clássico desta sexta-feira com o FC Porto, uma situação que abre as portas da titularidade ao reforço Sarabia. "Está convocado. É um jogador que entende o jogo e treinou bem. Traz-nos assistências e golos. É experiente e tem qualidade. É mais um excelente rapaz a juntar-se ao que temos", disse o técnico leonino."A ausência de Pote não muda nada. É certo que tem tido uma influência muito grande e feito muitos golos. Tenho confiança que os golos vão aparecer de outros jogadores", acrescentou Amorim.Para o clássico, além de Pote, também Gonçalo Inácio está fora das opções para o jogo de hoje, mas nem por isso o técnico se mostrou preocupado. "Jogamos com três centrais e temos soluções. O Esgaio pode jogar lá e ainda temos o Matheus Reis, que também joga a central e está sem utilização", explicou.Amorim também defendeu o adiamento do jogo, tal como Sérgio Conceição: "Não faz sentido. Os clubes precisam dos jogadores e os melhores vão à Seleção. Perder esses jogadores para os jogos importantes não é justo. É preciso arranjar soluções para estas situações."Apesar de reconhecer que o FC Porto saiu prejudicado por ter feito mais quilómetros, Amorim afirma que o favoritismo é repartido. "É 50/50 por cento para cada equipa. Quem estiver melhor ganhará o jogo.""Escolhi vir para o Sporting porque é um clube grande que está a trabalhar muito bem, como se viu na época passada pelas vitórias na Liga e na Taça da Liga. Vir para aqui é uma excelente oportunidade para mim, quero desfrutar desta experiência", disse Sarabia ao ser apresentado como reforço do Sporting por empréstimo do PSG, em que foi envolvido no negócio Nuno Mendes."Quero marcar golos e fazer assistências para ajudar a equipa. O nosso pensamento é jogo a jogo. Primeiro, estamos focados no clássico", disse o novo camisola 17 dos leões.