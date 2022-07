Depois de João Palhinha, Matheus Nunes e Gonçalo Inácio, o brasileiro Bruno Tabata é dos atletas do Sporting mais cobiçados. Rúben Amorim quer manter o jogador, visto como um joker por ocupar mais do que uma posição, mas a saída pode consumar-se caso surja uma proposta tentadora para todas as partes, sabe o CM.









